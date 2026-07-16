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18-летней продавщице грозит штраф за продажу энергетика подростку в Брянске

2026, 16 июля 18:11
18-летней продавщице грозит штраф за продажу энергетика подростку в Брянске
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18-летней продавщице грозит штраф за продажу энергетика подростку в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции выявили факт продажи тонизирующего напитка с содержанием таурина и кофеина подростку. На улице Пушкина в Володарском районе Брянска 18-летняя продавщица в ларьке быстрого питания продала энергетик 17-летнему юноше. Работница торговой точки не удостоверилась в возрасте покупателя.

На девушку инспекторы составили административный материал. Ей грозит штраф.

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