Брянский легкоатлет выиграл первенство России

2026, 11 июля 14:28

Брянский легкоатлет выиграл первенство России. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Смоленске проходит первенство России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. В метании диска выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва имени В.Д. Самотесова Александр Бабенко. Он показал результат в 55.28 метра. Это выше, чем норматив мастера спорта. Брянец завоевал золотую медаль.

«Желаю спортсмену и его тренеру новых рекордов!» — написал в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.