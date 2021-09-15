18-летний водитель сбил женщину на тротуаре в Брянске

У пострадавшей травмы ягодиц.

14 сентября около 12.30 у дома № 2 по улице Бежицкой в Брянске 18-летний водитель Hyundai Solaris сбил 41-летнюю женщину. Автомобилист выезжал с парковки диагностического центра и пытался разъехаться со встречной машиной. Женщина находилась на тротуаре.

Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей ягодичной области. По факту ДТП полицейские проводят проверку.