20-летний брянец предстанет перед судом по обвинению в попытке убить знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство. Приговор выслушает ранее судимый 20-летний житель областного центра.

По версии следствия, ночью 21 июня 2025 года пьяный фигурант вместе с родственником у себя дома избили 19-летнего знакомого, а затем нанесли ему ножевые ранения. Решив, что парень умер, соучастники завернули его в покрывало и унесли в лес.

Потерпевшего утром обнаружили прохожие. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта уже находится в суде.