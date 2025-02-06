25-летнего мужчину ищут волонтёры и полиция в Брянской области

25-летнего Алексея Ялышева пять дней ищут волонтёры и полиция в Брянской области. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель деревни Бежань Алексей Витальевич Ялышев. 25-летний мужчина ночью 1 февраля ушёл из дома в неизвестном направлении. Больше на связь с родными он не вышел. К поискам присоединились волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 181 см, худощавого телосложения, русые волосы, глаза карие с зеленоватым оттенков. Во что мужчина был одет – неизвестно.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 (горячая линия добровольцев) или 02, 102 (полиция).