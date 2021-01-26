27 брянцев «подарили» мошенникам более 3,2 млн рублей за неделю

На прошлой неделе в полицию обратилось 27 брянцев. Обманутые мошенниками граждане пополнили кошельки преступников на 3 207 200 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также – сколько денег находится на счету.

Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось SMS-сообщение с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику. И это – несмотря на предупреждения об опасности таких действий, которые содержатся в самом пришедшем на телефон сообщении.

Также лжебанкиры нередко предлагают собеседнику перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. В результате – со счетов 27 потерпевших пропали 3 207 200 рублей.