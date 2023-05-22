29 брянцев попали на удочку лжебанкиров
29 жителей Брянской области за неделю стали жертвами лжебанкиров. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделю в полицию обратились 45 жителей Брянской области, пострадавших от действий телефонных и кибермошенников. Они лишились 13 420 000 рублей.
Традиционно большинство поверили злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях с счетами и картами и просили конфиденциальные данные. Там способом со счетов 29 потерпевших пропали 10 607 000 рублей.
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