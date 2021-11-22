30 пьяных водителей поймали на брянских дорогах за неделю

Семеро из них повторно сели за руль в состоянии опьянения.

За минувшую неделю сотрудники ГИБДД выявили на брянских дорогах более 30 пьяных воителей. 15 из них отказались от медицинского освидетельствования. В отношении семи человек решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную нетрезвую езду.

Также полицейские удалили с проезжей части 95 нетрезвых пешеходов.

На прошлой неделе в регионе зарегистрировано 115 аварий с материальным ущербом.