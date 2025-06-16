44-летний мужчина пропал в Дятьково

44-летнего Олега Садовникова из Дятьково более 10 дней ищут полиция и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель Олег Александрович Садовников из города Дятьково. 44-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 5 июня.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, чёрные с сединой волосы и карие глаза. Мужчина был одет в тёмно-синюю олимпийку, белую рубашку, чёрные трико и кроссовки. Олег Садовников нуждается в помощи медиков.

Информацию о пропавшем можно сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по телефону 88007005452 или в полицию 02, 102.