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44-летний мужчина пропал в Дятьково

2025, 16 июня 11:58 Происшествия
44-летний мужчина пропал в Дятьково
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44-летнего Олега Садовникова из Дятьково более 10 дней ищут полиция и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

В Брянской области пропал житель Олег Александрович Садовников из города Дятьково. 44-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 5 июня.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, чёрные с сединой волосы и карие глаза. Мужчина был одет в тёмно-синюю олимпийку, белую рубашку, чёрные трико и кроссовки. Олег Садовников нуждается в помощи медиков. 

Информацию о пропавшем можно сообщить на горячую линию отряда  «Лиза Алерт» по телефону 88007005452 или в полицию 02, 102.

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