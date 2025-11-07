50-летний мужчина пропал в Брянске

50-летнего мужчину ищут волонтёры и полиция в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал Андрей Викторович Ефимов. 50-летний мужчина перестал выходить на связь с родными ещё 30 августа 2025 года. К поискам присоединились добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Во что мужчина был одет неизвестно.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.