58-летняя женщина пропала в Брянске

58-летнюю женщину из Брянска ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ирина Ивановна Троянова пропала в Брянске. 58-летняя женщина ушла из дома 19 августа и обратно так и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, плотного телосложения, тёмно-русые с сединой волосы и зелёные глаза. Женщина была одета в серую футболку, розовые короткие брюки и серые спортивные тапки.

Информацию о пропавшей просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.