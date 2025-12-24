Житель Севска отправился в колонию за избиение 84-летней пенсионерки

2025, 24 декабря 15:21

Житель Севска отправился в колонию за избиение 84-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщине рассмотрел брянский суд. Приговор выслушал 39-летний житель Севского района.

4 июня пьяный фигурант у себя дома жестоко избил 84-летнюю соседку. У пенсионерки были сломаны 10 ребер, правая лопатка и обе ключицы, а также травмирована голова.

Суд отправил виновного на пять лет в колонию строгого режима, а также назначил принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Решение не вступило в законную силу.