Житель Севска отправился в колонию за избиение 84-летней пенсионерки

2025, 24 декабря 15:21
Житель Севска отправился в колонию за избиение 84-летней пенсионерки
Житель Севска отправился в колонию за избиение 84-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщине рассмотрел брянский суд. Приговор выслушал 39-летний житель Севского района. 

4 июня пьяный фигурант у себя дома жестоко избил 84-летнюю соседку. У пенсионерки были сломаны 10 ребер, правая лопатка и обе ключицы, а также травмирована голова. 

Суд отправил виновного на пять лет в колонию строгого режима, а также назначил принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Решение не вступило в законную силу.

