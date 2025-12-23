Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Брянские полицейские задержали рецидивиста за ограбление магазина

2025, 23 декабря 13:45
Брянские полицейские задержали рецидивиста за ограбление магазина
Брянские полицейские задержали рецидивиста за ограбление магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По горячим следам полицейские раскрыли грабёж в Навле. В магазин самообслуживания ранним утром пришёл посетитель. Мужчина на глазах продавцов взял с полки несколько бутылок со спиртными напитками. Но вместо кассы, он поспешил на выход. Догнать злоумышленника сотрудники торговой точки не успели. 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали подозреваемого в хищении. 34-летний житель Навли ранее уже был судим за кражи и грабеж. 

Возбуждено уголовное дело.

