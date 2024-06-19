65-летняя женщина пропала в Клинцовском районе

65-летняя женщина пропала полтора месяца в Клинцовском районе. Об этом сообщили в отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропала 65-летняя Антонина Васильевна Максименко из деревни Кузнец Клинцовского района. О её местонахождении близкие ничего не знают с 8 мая.

Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Информацию о пропавшей просят сообщить по телефонам 88007005452 (горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).