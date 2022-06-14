71-летний Николай Мартьянов пропал в Клинцовском районе

Мужчина ушёл из дома 6 дней назад.

В Брянской области ищут 71-летнего Николая Анатольевича Мартьянова. Мужчина ушёл из дома в селе Сосновка, Клинцовского района, 9 июня. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. В отряде «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионер страдает потерей памяти.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в чёрную толстовку, зелёные брюки и синие резиновые тапки.

информацию о пропавшем можно сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.