79-летнего брянца подозревают в краже денег с чужой карты

79-летнего брянца подозревают в краже 15 тысяч рублей с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 27-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Девушка потеряла свою банковскую карту. До того, как она обнаружила пропажу и заблокировала платёжное средство, со счёта пропало почти 15 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ранее не судимый 79-летний местный житель нашёл чужую карт и оплатил её покупки в магазинах.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение.