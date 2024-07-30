80-летний мужчина пропал в Суражском районе

80-летнего мужчину ищут волонтёры и полиция в Суражском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Суражском районе пропал житель посёлка Острица Василий Стефанович Толстяков. 80-летний мужчина накануне ушёл из дома, но обратно так и не вернулся. Пропавший страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Мужчина был одет в синие штаны, чёрные куртку, кепку и сапоги.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам горячей линии волонтёров 88007005452 или в полицию 02, 102.