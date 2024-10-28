88-летнего брянца обвиняют в краже денег из кошелька
Полицейские задержали 88-летнего брянца, подозревают в краже 16 тысяч рублей из кошелька. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 55-летняя жительница Бежицкого района Брянска. У женщины пропал кошелёк с деньгами и банковскими картами. Ущерб превысил 16 тысяч рублей.
Стражи порядка выяснили, что кошелек женщина забыла в банке. Пришедший следом посетитель забрал его себе. 88-летний житель города ранее не попадал в поле зрения полиции. Мужчину задержали. Он рассказал, что забрал деньги, а кошелёк выбросил.
Причиненный ущерб пенсионер возместил. Фигуранту предъявили обвинение в совершении кражи.
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