88-летнего брянца обвиняют в краже денег из кошелька

Полицейские задержали 88-летнего брянца, подозревают в краже 16 тысяч рублей из кошелька. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 55-летняя жительница Бежицкого района Брянска. У женщины пропал кошелёк с деньгами и банковскими картами. Ущерб превысил 16 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что кошелек женщина забыла в банке. Пришедший следом посетитель забрал его себе. 88-летний житель города ранее не попадал в поле зрения полиции. Мужчину задержали. Он рассказал, что забрал деньги, а кошелёк выбросил.

Причиненный ущерб пенсионер возместил. Фигуранту предъявили обвинение в совершении кражи.