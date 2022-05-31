Аварию с автобусом на Авиационной в Брянске спровоцировал водитель фуры

Ранена пассажирка автобуса.

В ГИБДД сообщили подробности аварии с участием фуры и автобуса в Советском районе Брянска.

31 мая около 12.40 у дома № 28 по улице Авиационной 23-летний водитель фуры MAN при повороте налево протаранил автобус «МАЗ» маршрута № 1, водитель которого ехал прямо, в сторону «АэроПарка».

54-летнюю пассажирку автобуса на скорой доставили в больницу с ушибленно-рваной раной локтевого сустава.

На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы.