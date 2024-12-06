Автобус перевернулся на брянской трассе

Автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Унечском районе на 113-м километре автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 60-летний водитель за рулём автобуса «ГолАЗ» не соблюдал дистанцию и врезался в «КАМАЗ». Автобус съехал в кювет и опрокинулся. Люди в ДТП не пострадали.

Инспекторы выяснили, что водитель автобуса не соблюдал установленные нормы времени труда и отдыха. Полицейские составили на него два административных материала. Водителя грузовика также привлекли к административной ответственности.

Причиной дорожно-транспортного происшествия стало несоблюдение водителем безопасной дистанции.