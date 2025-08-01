Автобус столкнулся с иномаркой в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на 76-м километре федеральной автомобильной дороги А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» 31 июля произошла авария. 58-летний водитель за рулём рейсового автобуса «ПАЗ» при повороте налево столкнулся с Audi A6. Иномарка ехала прямо во встречном направлении.

38-летняя пассажирка Audi получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась. .

Правоохранители вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования.