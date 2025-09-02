Автомобилистку и юного байкера из Брянска обвиняют в травмировании пассажира

Автомобилистку и юного байкера из Брянска ждёт суд по обвинению в травмировании пассажира. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о травмировании пассажира в дорожно-транспортном происшествии. В преступлении обвиняют 34-летнюю женщину и 17-летнего юношу.

По версии следствия, вечером 24 марта фигурантка за рулём автомобиля Ford не пропустила питбайк. При столкновении 14-летний пассажир питбайка получил тяжёлые травмы. Молодой байкер также нарушил ПДД: управлял транспортом без прав и не принял своевременных мер к остановке.