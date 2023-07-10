Байкер без прав повредил голову в Жуковском районе

29-летний байкер без прав повредил голову в аварии в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 6 км автодороги «Жуковка-Косилово» в Жуковском районе. 29-летний водитель мотоцикла Racer 300-CS не справился с управлением. Двухколесный транспорт съехал на обочину и врезался в забор.

Байкера с рваной раной лица и сотрясением головного мозга увезли в больницу. Инспекторы выяснили, что у мужчине нет водительских прав. Полиция проводит проверку.

Установлено, что водитель не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Во время движения был в мотошлеме. В целях установления у пострадавшего состояния опьянения при госпитализации произведен забор крови для проведения соответствующих анализов.