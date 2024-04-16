Байкер погиб в аварии на брянской трассе

49-летний байкер разбился на трассе на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 38 км автодороги «Климово-Чуровичи». 49-летний водитель не справился с управлением мотоцикла «Минск». Байкер врезался в дорожное ограждение. От полученных травм мотоциклист умер на месте.

У погибшего не было водительского права, а также мотошлема. Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии.