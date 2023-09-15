Байкер пострадал в аварии в Навле

39-летний мотоциклист получил травмы при столкновении с иномаркой в Навле. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улицы Р. Люксембург в посёлке Навля произошла авария. 39-летний мужчина на мотоцикле RACER стал опережать автомобиль Ford MONDEO. Иномарка в этот момент стала поворачивать налево и столкнулась с байкером.

Мотоциклист поранил лоб и повредил связки на руке. Его отпустили домой с назначением лечения. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.