32-летний байкер сломал ногу на трассе в Стародубском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 2 км автодороги «Стародуб-Понуровка» в Стародубском районе произошло ДТП. 43-летняя женщина-водитель на Kia Rio при повороте налево не убедилась в безопасности. Иномарка столкнулась с мотоциклом Kawasaki ZX-6R. 32-летнего в этот момент обгонял автомобиль.

Водителя мотоцикла с переломом ноги и ушибом коленного сустава после оказания помощи отпустили с назначением лечения.