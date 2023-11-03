Более 3,7 млн рублей задолжал директор брянского предприятия сотрудникам

Директора предприятия в Клинцах обвиняют в невыплате 3,7 млн рублей 111 сотрудникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мировой судья судебного района города Клинцы рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы 111 работникам организации. В преступлении обвиняют 45-летнего директора предприятия, занимающегося пошивом спецодежды.

По версии следователей, с июня по август 2022 года гендиректор ООО не платил своим 111 работникам. Он задолжал им более 3,7 млн рублей. При этом деньги у предприятия были, но руководитель их направлял на другие цели.

Нарушение закона выявили сотрудники брянской прокуратуры. На деньги и имущество обвиняемого на сумму свыше 1,9 млн рублей наложили арест в счет погашения долга.