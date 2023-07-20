Более 98 млн рублей вернул в бюджет брянский предприниматель

Более 98 млн рублей налогов вернул в бюджет брянский предприниматель. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. В преступлении обвинили генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством трубопроводов и сносом зданий.

По версии следствия, с июля по декабрь 2019 года он не заплатил налог на добавленную стоимость в сумме более 84 млн рублей. В декларации он включил ложную информацию о заключенных договорах с контрагентами.

Предприниматель в период следствия уплатил в бюджет недоимку по НДС а также пени в сумме более 14 млн рублей. Кроме того, он выплатил и более двух млн рублей штрафа.

После этого уголовное дело на предпринимателя закрыли в связи с возмещением ущерба.