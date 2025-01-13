Более трёхсот человек нашли волонтёры брянского отряда «Лиза Алерт»

Более трёхсот человек разыскали волонтёры брянского отряда «Лиза Алерт» за год. Об этом сообщили добровольцы в своих соцсетях.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Брянской области подвел итоги работы за прошедший год. Так, добровольцы получили 402 заявки на поиск людей. Живыми волонтёры нашли 322 человека. Ещё 33 пропавших погибли.

Ещё 29 человек добровольцы продолжают искать: распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.