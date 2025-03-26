Брасовские полицейские раскрыли кражу телевизора и велосипеда из дома

Брасовские полицейские задержали подозреваемого в краже телевизора и велосипеда из чужого дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители Брасовского района раскрыли кражу из частного дома в посёлке Локоть. Злоумышленник взломал оконную раму. Из чужого жилья он забрал телевизор, велосипед и машинку для стрижки.

Полицейские задержали подозреваемого. Безработный 42-летний житель посёлка ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Похищенное имущество стражи порядка у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Кража».