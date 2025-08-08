Брянца обвиняют в повреждении чужой машины из-за ревности

Полицейские задержали брянца, подозреваемого в повреждении чужой машины из-за ревности. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 27-летний житель посёлка Климово. У мужчины на дороге неожиданно сломался автомобиль. «ВАЗ-21150» молодой человек припарковал возле дома по переулку Сосновому и поспешил по делам пешком. Вернувшись, он обнаружил, что все колёса в машине порезаны. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении – ранее судимого 39-летнего жителя посёлка. Фигурант заметил возле дома своей жены чужой автомобиль и принял его владельца за возлюбленного супруги. В порыве ревности он повредил транспорт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».