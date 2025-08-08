Брянца обвиняют в повреждении чужой машины из-за ревности

Полицейские задержали брянца, подозреваемого в повреждении чужой машины из-за ревности. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 27-летний житель посёлка Климово. У мужчины на дороге неожиданно сломался автомобиль. «ВАЗ-21150» молодой человек припарковал возле дома по переулку Сосновому и поспешил по делам пешком. Вернувшись, он обнаружил, что все колёса в машине порезаны. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении – ранее судимого 39-летнего жителя посёлка. Фигурант заметил возле дома своей жены чужой автомобиль и принял его владельца за возлюбленного супруги. В порыве ревности он повредил транспорт.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,