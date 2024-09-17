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Брянца обвиняют в причинении смертельных травм сожительнице

2024, 17 сентября 11:43 Происшествия
Брянца обвиняют в причинении смертельных травм сожительнице
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Брянца, обвиняемого в причинении смертельных травм сожительнице, суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В преступлении подозревают 36-летнего жителя города Брянска.

По версии следствия, поздно вечером 10 сентября пьяный мужчина около здания общежития по улице Полесской поссорился со своей сожительницей. Он жестоко избил женщину. От полученных травм потерпевшая умерла в больнице. 

Фигурнату предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО.

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