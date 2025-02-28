Брянца обвиняют в угоне машины у коллеги после корпоратива. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело об угоне. Приговор выслушает 26-летний житель посёлка Житня.

В конце минувшего года в Почепском районе произошла авария на 79 километре дороги «Брянск – Новозыбков». В кювет съехал автомобиль «ВАЗ-21150». Полицейские выяснили, что машине не принадлежит 26-летнему водителю. Во время празднования новогоднего корпоратива в кафе около села Козорезовка пьяный фигурант решил без разрешения воспользоваться автомобилем своего коллеги. Тот неосмотрительно оставил ключ в замке зажигания. Проехав около 900 метров, угонщик не справился с управлением.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении угона.