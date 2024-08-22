Брянца осудили за уклонение от службы в армии

21-летнему брянцу суд ограничил свободу за взятку, использовании поддельной справки и уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального суда.

Комаричский районный суд рассмотрел уголовное дело о даче взятке, использовании поддельной справки и уклонении от призыва на военную службу. На скамье подсудимых оказался 21-летний брянец.

Молодой человек получил повестку для призыва армию. Но в военкомат он так и не пришёл. Позже фигурант предоставил справку о временной нетрудоспособности. Правоохранители выяснили, что документ он получил за взятку в 5000 рублей в больнице.

Суд приговорил виновного к ограничению свободы на четыре месяца и штрафу в 35 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.