Пара брянских спортсменов сыграла свадьбу на фестивале в Москве. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.
8 июня в Москве состоялся всероссийский свадебный фестиваль. Мероприятие приурочили ко Дню День семьи, любви и верности. В Национальном центре столицы 150 пар зарегистрировали брак.
Среди них – студенты Брянского государственного университета. Александр Горохов – чемпион Мира по рукопашному бою, а Владлена Иващенкова – серебряный призёр чемпионата Мира по рукопашному бою и бронзовый призёр чемпионата России по боевому самбо. Теперь у Александра и Владлены общая фамилия – Гороховы.