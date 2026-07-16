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Пара брянских спортсменов сыграла свадьбу на фестивале в Москве

2026, 16 июля 17:35
Пара брянских спортсменов сыграла свадьбу на фестивале в Москве
Источник фото

Пара брянских спортсменов сыграла свадьбу на фестивале в Москве. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

 

8 июня в Москве состоялся всероссийский свадебный фестиваль. Мероприятие приурочили ко Дню  День семьи, любви и верности. В Национальном центре столицы 150 пар зарегистрировали брак. 

Среди них – студенты Брянского государственного университета.  Александр Горохов – чемпион Мира по рукопашному бою, а Владлена Иващенкова – серебряный призёр чемпионата Мира по рукопашному бою и бронзовый призёр чемпионата России по боевому самбо. Теперь у Александра и Владлены общая фамилия – Гороховы.

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