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Брянца суд отправил на работу за вождение автомобилем в нетрезвом виде

2025, 16 мая 08:25 Происшествия
Брянца суд отправил на работу за вождение автомобилем в нетрезвом виде
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Брянца суд отправил на работу за вождение автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 34-летний житель Климовского района

Вечером 29 декабря 2024 года фигурант сел пьяным за руль автомобиля «ВАЗ 21150». На улице Полевой в Климово он выехал на встречную полосу и врезался в стоящий на обочине автомобиль. Прибывшие сотрудники ДПС отстранили мужчину от управления транспортным средством. В медицинском учреждении у мужчины установили состояние алкогольного и наркотического опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к обязательным работам на 260 часов. Автомобиль осужденного конфискован в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

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