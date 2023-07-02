Брянца суд отправил в колонию за покушение на убийство

На восемь лет в тюрьму отправится рецидивист из Дятьковского района за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовнео дело о покушении на убийство. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Дятьковского района. ранее мужчина уже был судим за убийство.

По версии следователей, вечером 22 ноября 2022 года мужчина проник в дом жителя села Плавна Климовского района. С ним у фигуранта был конфликт на почве ревности. Спящего хозяина жилища, обвиняемый ударил ножом в живот, бедро и шею, а потом некоторое время бил кулаком по голове.

Потерпевший остался жив благодаря супруге и своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии особого режима. решение не вступило в законную силу.