Брянца суд отправил в колонию за попытку убить брата

Брянца суд отправил в колонию за попытку забить лопатой брата. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Трубчевский районный суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на убийство. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Трубчевского района.
В сентябре 2023 года мужчина во дворе своего дома в селе Алешенка поссорился с братом. Фигурант несколько раз ударил пьяного родственника по лицу. Затем он схватил лопату и стал бить ей потерпевшего по голове. Лопата сломалась, а родственник потерял сознание. Подозреваемый решил, что тот умер.
В суде мужчина рассказал, что набросился на брата, так как тот вел себя агрессивно в связи с приступом «белой горячки», угрожал убийством и напугал беременную его сожительницу. Он сам попросил женщину вызвать полицию, а также сопровождал брата в больницу и привозил все необходимое. Потерпевший же сказал, что не помнит момента нападения, так как был сильно пьян. К брату он претензий не имеет.
Суд отправил виновного на шесть лет в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
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