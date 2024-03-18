Брянца суд отправил в колонию за убийство односельчанина

Суд отправил в колонию на девять лет брянца за причинение смертельных травм односельчанину. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине. Приговор выслушал 25-летний житель села Глинищево.

Вечером 25 ноября прошлого года пьяный мужчина по улице Садовой поссорился с односельчанином. Не менее семи раз фигурант ударил оппонента кулаком по голове. Потерпевший умер от полученных травм.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.