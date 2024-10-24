Брянца суд отправил в колонию за убийство приятеля
Брянца, забившего до смерти приятеля стулом, суд отправил в колонию на девять с половиной лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Брасовского района вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 35-летний мужчина.
Вечером 16 апреля в селе Брасово пьяный фигурант поссорился со своим знакомым. Он избил приятеля стулом в его же доме. На следующий день 35-летний мужчина умер от полученных тяжелых травм.
С учетом предыдущей судимости суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. В законную силу решение не вступило.
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