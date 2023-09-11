Брянца суд отправил в колонию за убийство соседа

Брянца суд отправил в колонию на девять лет за убийство соседа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 51-летний мужчина.

2 сентября прошлого года мужчина пил вместе со своим 57-летним соседом. мужчины повздорили. Обвиняемый избил приятеля. Потерпевший на следующий день скончался от полученных травм.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.