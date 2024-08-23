Брянца суд приговорил к условному наказанию за хранение оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Приговор выслушал 60-летний житель Погарского района.

Мужчина хранил у себя дома самодельные взрывчатые вещества с массой 54,3 граммов, револьвер, ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 с взрывателем, 13 патронов к пистолету Макарова и 27 военных патронов 5,45 мм. Этот арсенал обнаружили у него полицейские при обыске. Оружия и боеприпасы изъяты.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и штрафу в 70 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.