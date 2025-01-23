Брянца ждёт суд за гибель мотоциклиста в ДТП

Брянец, обвиняемый в гибели мотоциклиста в ДТП, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушает 61-летний житель областного центра.

По версии следствия, днём 10 октября прошлого года на 424 км автодороги М-3 в Севском районе обвиняемый за рулём автомобиля Chevrolet Lacetti, выезжая с обочины на проезжую, не уступил дорогу мотоциклу. При столкновении 34-летний байкер из Брасовского района погиб. Обвиняемый полностью признал себя виновным.