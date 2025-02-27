Брянца ждёт суд за лишение свободы знакомой и угрозу убить её топором. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело об угрозе убийство и незаконном лишении свободы. В преступлении обвиняют 35-летнего жителя села Глинищево.

По версии следствия, 23 ноября прошлого года мужчина был в своей в квартире дома на улице Садовой с 41-летней знакомой. Нетрезвый мужчина предложил женщине вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, он запер входную дверь в квартиру и отказался подругу выпускать. Несколько раз он ударил потерпевшую по лицу, а также угрожал убийством, демонстрируя топор.

Прибывшие сотрудники полиции взломали дверь в квартиру обвиняемого и освободили женщину.