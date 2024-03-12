Брянца ждёт суд за незаконный оборот наркотиков и хранение гранаты

37-летнего брянца ждёт суд за попытку торговать наркотиками и хранение дома гранаты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о хранение взрывных устройств и покушение на незаконный сбыт наркотиков. Приговор выслушает 37-летний мужчина.

По версии правоохранителей, в сентябре прошлого года мужчина собрал части дикорастущих наркотикосодержащих растений. Он высушил и измельчил их, планируя продать. Но этому помешали сотрудники полиции.

Стражи порядка изъяли у подозреваемого свыше килограмма марихуаны. Кроме того, в его доме полицейские обнаружили ручную осколочнуя гранату.