Брянца ждёт суд за продажу гранаты и револьвера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном сбыте оружия и взрывных устройств. В преступлении обвиняют 49-летнего жителя Погара.

По версии следствия, зимой 2017 года мужчина продал своему знакомому гранату Ф-1 за 20 тысяч рублей и револьвер за 200 долларов США.

Обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что знакомый его оговаривает из-за давнего конфликта. В обстоятельствах разбирётся суд.