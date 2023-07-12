Брянца ждёт суд за убийство приятеля

Брянец, избивший и зарезавший знакомого, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурор Карачевского района направил в суд уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют ранее судимого 30-летнего мужчину.

По версии следствия, днем 6 апреля подозреваемый находясь в жилом доме в селе Бошино поссорился со знакомым. 35-летнего приятеля он сначала избил, а потом девять раз ударил ножом в грудь.

Пострадавший умер. Обвиняемый ждёт суда под стражей. Ему грозит до 15 лет колонии.

Уголовное дело рассмотрит Карачевский районный суд.