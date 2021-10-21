Брянцев просят соблюдать осторожность во время поисков вооруженного преступника

Полицейские разыскивают Валентина Цуканова, открывшего стрельбу по участковому Артему Ермакову в Белых Берегах.

Брянские полицейские разыскивают злоумышленника, открывшего стрельбу по участковому Артему Ермакову. Инцидент произошел вечером 20 октября на улице Кирова в поселке Белые Берега.

Как сообщает региональное УМВД, ранее судимый 67-летний житель поселка Валентин Цуканов несколько раз выстрелил в старшего участкового уполномоченного полиции ОП-3 УМВД России по городу Брянску Артема Ермакова. Полицейский находился в отпуске. Его госпитализировали с огнестрельными ранениями.

С места происшествия стрелок скрылся. В Брянской области ввели план «Перехват». Брянские полицейские во взаимодействии с другими силовыми структурами принимают необходимые меры по задержанию злоумышленника.

Он может передвигаться на зеленом микроавтобусе Volkswagen Transporter (госномер Е 986 СТ 32 РКС) или серебристой «Ниве» (госномер Н 178 АЕ 32 РКС).

УМВД России по Брянской области предупреждает о необходимости соблюдать осторожность: Валентин Цуканов может быть вооружен огнестрельным оружием.

Информацию о его местонахождении необходимо сообщить по телефонам: (4832) 63-14-49, 66-70-90 или 02 (с мобильного – 102).