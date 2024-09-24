Брянцу суд ограничил свободу за поддельные водительские права

Брянцу суд ограничил свободу на пять месяцев за исполнение поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о использовании поддельного водительского удостоверения. Приговор выслушал 22-летний житель Суражского района.

В январе 2024 года фигурант в Москве за 60 тысяч рублей купил водительское удостоверение на свое имя. Ночью 4 февраля в Сураже его за рулём автомобиля остановили сотрудники полиции. Инспектору молодой человек предъявил фальшивый документ.

Суд ограничил виновному свободу на пять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.