Брянцы в трусах устроили фотосессию в ливень на детских качелях (ВИДЕО)

Молодые люди отметили кратковременное похолодание.

Двое жителей Брянска отметили очередной ливень в Брянске, катаясь на детских качелях во дворе. Молодые люди так обрадовались прохладе, что решили прокатиться на качелях в одних трусах. Затем они устроили купание в лужах. Видеозапись и фото брянцы распространили в соцсетях.

«Когда очень долго ждал дождь», – комментирует оператор видео. «Просто было жарко нам», – пояснил один из участников мероприятия.

Вечером 27 июня на Брянск обрушился сильный ливень с грозами и градом. Оперативное предупреждение действует в регионе до утра понедельника, 28 июня.